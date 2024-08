Salute & Benessere. Vaiolo delle scimmie: Oms dichiara emergenza sanitaria mondiale. Si teme per casi un Europa

Il virus Mpox umano, denominato vaiolo delle scimmie è stato identificato per la prima volta negli esseri umani nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo, in un bambino di 9 anni in una regione in cui il vaiolo era stato eliminato nel 1968. Ma l’agenzia sanitaria pubblica svedese ha registrato il primo caso di una nuova variante contagiosa del virus al di fuori del continente africano

Secondo quanto riporta il New York Times, l’epidemia ha colpito quasi 100.000 persone in 116 paesi, principalmente uomini gay e bisessuali e ha ucciso circa 200 persone. L’OMS per la seconda volta in tre anni, dopo la prima del luglio 2022 ha designato questa nuova epidemia di mpox come un’emergenza globale. L’mpox è una malattia infettiva causata da un virus trasmesso agli esseri umani da animali infetti, ma può anche essere trasmessa da uomo a uomo attraverso uno stretto contatto fisico. La malattia provoca febbre, dolori muscolari e grandi lesioni cutanee simili a foruncoli.

A maggio 2022, le infezioni da mpox sono aumentate in tutto il mondo, colpendo principalmente uomini gay e bisessuali, a causa del sottoclade clade 2b. Dall’inizio di quest’anno, la sola Repubblica Democratica del Congo ha segnalato più di 14.000 casi di mpox e 524 decessi. Tra le persone più a rischio oltre a uomini gay e bisessuali, ci sono le donne e i bambini sotto i 15 anni. “Il rilevamento e la rapida diffusione di un nuovo clade di mpox nella Repubblica Democratica del Congo orientale, il suo rilevamento nei paesi vicini che non avevano precedentemente segnalato l’mpox e il potenziale di ulteriore diffusione all’interno dell’Africa e oltre è molto preoccupante”, ha detto il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS.

L’agenzia sanitaria pubblica svedese che ha registrato il primo caso di una nuova variante contagiosa del virus al di fuori del continente africano, ha affermato che la persona ha contratto il contagio durante un soggiorno in una zona dell’Africa in cui è attualmente in corso un’importante epidemia di mpox Clade 1. La notizia arriva solo poche ore dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia di mpox in alcune parti dell’Africa è ora un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Almeno 450 persone sono morte durante la prima epidemia nella Repubblica Democratica del Congo e da allora la malattia si è diffusa in alcune zone dell’Africa centrale e orientale.

I sintomi

I sintomi di Mpox comprendono di solito: febbre, sonnolenza, mal di testa, dolori muscolari.

I segni più frequenti sono: linfonodi ingrossati ed eruzioni o lesioni cutanee.

L’eruzione cutanea di solito inizia entro tre giorni dalla comparsa della febbre. Le lesioni possono essere piatte o leggermente rialzate, piene di liquido limpido o giallastro, possono formare croste, seccarsi e cadere.

Predominano le lesioni ano-genitali, seguono tronco, braccia e gambe, viso e palmi delle mani e dei piedi. L’eruzione cutanea può anche essere riscontrata sulla bocca, sulla zona perigenitale e sugli occhi.

I sintomi in genere durano da 2 a 4 settimane e scompaiono da soli senza trattamento.

Ulcere, lesioni o piaghe della bocca possono essere infettive e il virus può diffondersi attraverso la saliva o attraverso droplet (goccioline respiratorie) in caso di contatto prolungato faccia a faccia (a maggior rischio gli operatori sanitari, i membri della stessa famiglia e altri contatti stretti dei casi confermati).

Anche indumenti, lenzuola, asciugamani o stoviglie contaminati dal virus di una persona infetta possono contagiare altre persone.

Al fine di proteggere se stessi e gli altri, il Ministero della Salute nella Circolare 2 agosto 2022 prevede che i casi confermati e sospetti di Mpox si mettano in autoisolamento.

Chiunque abbia sintomi riferiti al vaiolo delle scimmie deve contattare immediatamente il proprio medico.

Salute & Benessere è una rubrica medica a cadenza settimanale.