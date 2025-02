Salute & Benessere. Via libera al primo trial clinico per il trapianto di rene da maiale geneticamente modificato sull’uomo

La Food and drug administration statunitense ha dato il via libera al primo trial clinico su sei pazienti per il trapianto di organi di maiale sugli esseri umani

I trial partiranno quest’anno, e prevedono l’utilizzo di reni geneticamente modificati da impiantare in pazienti con malattia renale cronica. Lo studio servirà a stabilire se i reni provenienti da maiali geneticamente modificati possono essere trapiantati negli esseri umani in modo sicuro ed efficace. La Food and drug administration statunitense in base ai risultati dello studio deciderà se debba essere estesa ad un massimo di 60 persone. Finora, gli xenotrapianti di organi di maiale sono stati approvati solo nell’ambito del programma per uso compassionevole.

Il primo studio clinico inizierà entro il prossimo giugno, i reni di maiali geneticamente modificati saranno trapiantati in persone affette da malattia renale cronica i cui organi non funzionano più in modo indipendente. Che il momento fosse ormai maturo, d’altra parte, lo aveva già anticipato il professor Muhammad Mohiuddin, chirurgo e ricercatore presso la Facoltà di Medicina dell’Università del Maryland a Baltimora, , autore dei primi due impianti del genere su uomo al mondo.

“La sperimentazione – osserva Muhammad Mohiuddin, che ha eseguito nel 2022 il primo trapianto di cuore di maiale su una persona vivente – aprirà la strada a ulteriori approfondimenti più ampi ed estesi nel tempo”. United Therapeutics utilizzerà maiali con 10 modifiche genetiche. “Ci sono ancora molte sfide da affrontare – conclude Mohiuddin – per valutare la fattibilità a lungo termine della procedura. Ad esempio, dovremo gestire gli anticorpi prodotti contro gli antigeni di maiale per prevenire il rigetto. È di fondamentale importanza, poi, verificare che gli organi non siano contagiati da virus o agenti patogeni pericolosi per l’uomo. Gli xenotrapianti possono essere risolutivi, ma è necessario prendere le dovute precauzioni per garantire la salute dei pazienti”.

Il prof. Jay Fishman, specialista in malattie infettive da trapianto presso il Massachusetts General Hospital di Boston afferma che “L’inizio delle sperimentazioni cliniche formali è molto emozionante. Circa una mezza dozzina di persone negli Stati Uniti e in Cina hanno ricevuto organi da maiali con genoma modificato, i pazienti erano molto malati e non avevano altre opzioni. La maggior parte dei riceventi non è sopravvissuta che per pochi mesi dal trapianto”.

L’azienda biotecnologica United Therapeutics, che sta conducendo la sperimentazione, arruolerà sei individui, di età compresa tra 55 e 70 anni, non idonei al trapianto di rene convenzionale per motivi medici. I partecipanti saranno attentamente monitorati per circa sei mesi, ma il follow-up li osserverà per tutta la vita. La FDA ha imposto delle pause tra i trattamenti dei pazienti per assicurarsi che non si manifestino effetti collaterali, mentre il comitato di monitoraggio esaminerà i dati di sicurezza ed efficacia prima di approvare l’eventuale estensione del trial a 50 persone.