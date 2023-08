Salva 2 bambine che stavano annegando ma muore colto da malore per lo sforzo. I testimoni: “È stato un eroe”

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in un lido del Lazio: un 56enne muore stroncato dallo sforzo dopo avere salvato due bambine in mare in difficoltà



È accaduto intorno alle 18 di ieri, giovedì 3 agosto, nei pressi di Rio Martino, a Latina. A perdere la vita per un gesto di grande altruismo è stato Francesco Gatto, di 56 anni. L’uomo stava trascorrendo una giornata al mare con i familiari, quando ha notato che in acqua due bambine erano in difficoltà. Francesco senza pensarci due volte, si è tuffato per soccorrerle, poi seguito dai bagnini della postazione più vicina, anche loro intervenuti in soccorso.

Le bambine sono state messe in salvo, ma il 56enne, forse per lo sforzo compiuto, è stato colto da un malore e nonostante i disperati tentativi del personale del 118 di rianimarlo, non ce l’ha fatta ed è morto. I familiari della vittima, increduli e disperati, si sono sentiti male e sono stati soccorsi.

Sul posto sono arrivati i militari della guardia costiera di Latina e i carabinieri, che hanno ascoltato i presenti per ricostruire con esattezza l’accaduto. “Quell’uomo è stato un eroe. C’è una famiglia che non piange le proprie figlie grazie a lui. Quelle bambine gli devono la vita”, hanno ripetuto in molti in spiaggia.