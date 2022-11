Salvatore Monte presenta la commedia “Riuscire a farvi Ridere” in scena il 17 e 18 dicembre a Sambuca

Andrà in scena nella giornata di Sabato 17 Dicembre e Domenica 18 Dicembre al Teatro Comunale “L’idea” di Sambuca, l a commedia musicale “Riuscire a farvi Ridere” diretta da Salvatore Monte

E’ in fase di allestimento una nuova commedia musicale che andrà in scena nel periodo natalizio all’interno del Teatro Comunale “L’Idea” di Sambuca di Sicilia. “Riuscire a farvi ridere” è il titolo di una commedia musicale scritta da Terzoli, Vaime e Verde e diretta da Pietro Garinei nel lontano 1995; protagonisti di quello show due grandi del Teatro Italiano, Gino Bramieri ed Enzo Garinei.

La scelta di proporre al pubblico un nuovo spettacolo musicale, che andrà in scena nella giornata di Sabato 17 Dicembre e Domenica 18 Dicembre, con quello stesso titolo è un palese omaggio alla memoria di Enzo Garinei recentemente scomparso all’età di 96 anni. In scena Salvatore Monte e Michele Cirafisi che si ritrovano insieme in palcoscenico per raccontare, tra gag e monologhi, i fantastici anni del varietà tra antichi ricordi e nuove mode.

Ad accompagnare i due caratteristi in questo viaggio sarà un frizzante corpo di ballo che danzerà su coinvolgenti ed affascinanti musiche. L’obiettivo è ancora una volta quello di tanti anni fa: “Riuscire a far ridere”. Nel corso della prossima giornata sarà reso noto l’intero cast.