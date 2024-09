Salvatore Monte torna in scena a Gennaio con  la nuova fiaba “Dove andranno a finire i palloncini?” 

“Dove andranno a finire i palloncini?” è il nuovo spettacolo teatrale di Salvatore Monte, una fiaba moderna che si snoda all’interno del magico mondo del teatro

La trama segue un attore che, prima di andare in scena, porta suo figlio a conoscere l’incanto del palcoscenico. Il bambino, incuriosito e affascinato, diventa protagonista di un viaggio immaginifico in cui incontra personaggi straordinari, rappresentanti di tutte le figure che popolano il mondo del teatro, dagli attori ai tecnici, dai musicisti ai costumisti.

Questo viaggio è un omaggio al teatro come forma d’arte e una celebrazione del suo potere di incantare e trasformare chi vi si immerge. L’atmosfera è leggera e allegra, in linea con le commedie musicali italiane, e la musica gioca un ruolo centrale, arricchendo l’esperienza con canzoni che rievocano il mondo fantasioso dei musical.

Il titolo stesso richiama una delle canzoni più iconiche di Renato Rascel, “Dove andranno a finire i palloncini?”, suggerendo un parallelismo con la leggerezza e la meraviglia dell’infanzia, e con quella curiosità che il bambino protagonista sperimenterà esplorando il mondo del teatro. Alla fine, il giovane spettatore si lascia travolgere dalla passione per il teatro, intuendo quanto questo mondo, così ricco di emozioni, possa essere una parte importante della sua vita futura.

Lo spettacolo, quindi, è una favola musicale e teatrale che trasmette un messaggio di scoperta, fantasia e amore per l’arte.

Lo spettacolo debutterà il 18 e il 19 gennaio 2025 all’interno del Teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia. La produzione desidera ringraziare calorosamente il sindaco di Sambuca di Sicilia, la direzione artistica di Costanza Amodeo e il Consiglio di Amministrazione del Teatro per l’affettuosa disponibilità e il sostegno che ogni anno dimostrano nei confronti delle compagnie del territorio, contribuendo alla realizzazione di questo importante evento culturale. L’ulteriore parte del cast sarà resa nota nelle prossime settimane, così come verranno forniti aggiornamenti riguardanti l’attivazione della priorità per l’acquisto dei biglietti.