Salvini a Messina tra applausi e migranti che lo contestano: “La Sicilia ha bisogno di turisti paganti, non pagati”

Matteo Salvini da ieri è in Sicilia dove ha incontrato il presidente della Regione Musumeci, poi è stato a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo accolto da applausi e qualche contestazione

Non poteva non andare in piazza a parlare il leader della Lega, è la sua natura e come al solito ha anche risposto a modo suo ad un gruppetto di contestatori, tra cui alcuni migranti che lo ascoltavano da un balcone: “ La Sicilia ha bisogno di turisti paganti, non di turisti che vengono pagati per stare qua sul balcone a non fare un accidente”.

Parole che hanno scaldato i – per la verità pochi – contestatori presenti, che hanno risposto con i soliti slogan, urla, fischi e intonando la solita “Bella Ciao” che Salvini ha definito “quelli di sinistra che ululano” a cui ha replicato piccato: “Manteneteli voi. Prendete a carico vostro, tre a testa, quei signori che sono su quel balcone”. Risposta evidentemente rivolta allo striscione dei contestatori con su scritto “La Sicilia accoglie i migranti ma non Salvini”.



Poi l’ex ministro ha parlato di politica e di programmi, promettendo di tornare a Messina, ma per il problema delle baracche: “ci vuole la dignità per tutti non soltanto per chi sbarca”. A due passi dalla stretto non poteva di certo mancare Il Ponte sullo Stretto: “La Sicilia ha bisogno di infrastrutture, lavoro e soldi veri. Ci sono però alcune opere che vanno sbloccate a livello nazionale e penso, ad esempio. al ponte dello Stretto che non è solo quello tra la Sicilia e la Calabria ma fra l’Italia e il resto del Mondo”.

Poi ha concluso: “Il ponte rappresenta sviluppo, lavoro, bellezza, crescita e velocità e noi faremo di tutto per tornare al governo nazionale, perché finché ci sono Pd e 5 Stelle dal ponte alle altre opere non si sbloccherà alcunché”.

Infine Salvini ha citato il sindaco di Messina Cateno De Luca, che in molto indicano come prossimo candidato alla presidenza della Regione proprio in quota Lega. Su di lui ha detto: “Devo dire che il sindaco di Messina il suo lavoro lo sta facendo bene. Non penso che lo vedrò stasera, so che il suo tempo è dedicato alla famiglia, non voglio disturbare. Tuttavia fra stasera e domattina sarò in provincia di Messina e chissà se riusciremo ad incontrarci”. Proposta di fidanzamento? Vedremo.