Salvini: “No al tetto di spesa per il contante, per abbattere l’evasione fiscale meno tasse.”

“L’unico modo per abbattere l’evasione fiscale è abbassare le tasse. E poi in un paese libero ognuno deve poter pagare come vuole con i suoi soldi“.

Lo ha detto Matteo Salvini, nel corso di un appuntamento elettorale a Riccione ed ha spiegato che “Non esiste il tetto di spesa in denaro contanti, perché uno non può pagare in contanti? Il tetto di spesa per i contanti in Germania è di 10mila euro, qua ormai devi usare il bancomat anche per un caffè. E chi ci guadagna? Le banche, ecco di ingrassare le banche penso sia venuto anche il momento di farne a meno”.