Salvini: “Non ratificheremo mai il Mes, è follia europea. Se lo approvino loro a Bruxelles, all’Italia non serve “

Matteo Salvini stoppa qualsiasi tentativo dell’Europa di fare approvare il Mes, il fondo salvastati europeo all’Italia: “è un’altra follia, se lo approvino loro se vogliono, a noi non serve”

Lo ha afferma il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini a margine della presentazione dell’accademia della sicurezza di Fs. che alla domanda dei cronisti se verrà ratificato ha replicato: “No, mai, figuratevi, è un’altra follia europea. Se lo approvino loro se vogliono perché a noi non ci serve”.

Del Mes si è tornato a parlare oggi in Lussemburgo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti spiegando che a breve è impossibile la ratifica del trattato del Meccanismo di stabilità perché il Parlamento non è nelle condizioni di approvarlo.

Ma Giorgetti ha aggiunto che per la prima volta il Mes ha avviato una riflessione recependo le critiche anche italiane per cambiarlo, per portarlo verso un uso tipo fondo sovrano in tema per esempio Difesa, evitando che gli stati debbano indebitarsi. Ma è una discussione appena abbozzata che registra molte resistenze da parte di quasi tutti i paesi, specialmente i nordici.

A breve dunque, come dimostrano le parole di Salvini niente ratifica da parte dell’Italia, come chiesto nuovamente da 19 governi sui venti dell’area euro. “Nel lungo periodo se il Mes cambia natura come abbiamo chiesto si vedrà”, ha concluso Giorgetti.