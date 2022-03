Sambuca (AG). Ignoti impiccano un cane in un albero: 70enne presenta denuncia. Carabinieri avviano le indagini

Il solito gesto di barbari incivili: un cane randagio è stato trovato impiccato ad un albero. I carabinieri hanno avvito le indagini per tentare di risalire agli autori del vile gesto

A ritrovare la carcassa del povero randagio è stato lo stesso pensionato proprietario del appezzamento di terreno in contrada Anguilla a Sambuca di Sicilia, nell’agrigentino. L’anziano, un 70enne, non appena arrivato nel luogo, ha visto l’animale impiccato in uno dei suoi alberi d’ulivo ed immediatamente ha presentato una denuncia contro ignoti, presso la stazione dei Carabinieri .

I militari dell’arma hanno avviato le indagini e si spera di risalire ai balordi, al momento ignoti, che si sono resi artefici dell’ignobile gesto. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo.