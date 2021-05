Sambuca di Sicilia (AG). Cade in un fosso con il trattore che lo schiaccia: muore un 73enne

Ancora un incidente sul lavoro: un uomo è morto schiacciato dal proprio trattore dopo la caduta in fosso

La disgrazia è accaduta nelle giornata di ieri in contrada Balata, a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. La vittima è Antonino Ienna di 73 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un trattore, quando per cause in corso di accertamento, è finito in un fosso e il il pesante mezzo agricolo lo ha schiacciato.

Il 73enne è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove nonostante il prodigarsi dei medici, a causa dei traumi riportati poco dopo è morto.