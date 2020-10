Sambuca di Sicilia. Coronavirus, 2 morti e 56 contagiati in casa di riposo: regione valuta “zona Rossa”

Sambuca di Sicilia rischia di diventare zona rossa, in una casa di riposo sono stati verificati 56 contagiati e due anziani sono morti



A comunicare, con molta preoccupazione, quanto sta accadendo nel “Borgo dei borghi 2016” è stato lo stesso sindaco della cittadina Leo Ciaccio, dopo avere discusso della problematica con l’Asp provinciale e il prefetto di Agrigento Cocciufa.

In una Rsa, focolaio del virus, diversi soggetti tra degenti e operatori sanitari sono risultati positivi al Covid-19, oltre a due persone decedete, ma in ospedali palermitani. In totale a Sambuca di Sicilia i positivi al momento sono 56, situazione allarmante per la piccola cittadina che adesso rischia di diventare “Zona Rossa”.

Intanto il sindaco Leo Ciaccio, nel tentativo di fermare i contagi, nella notte ha firmato un’ordinanza con la quale chiude le scuole e limita gli spostamenti da casa ai soli casi di necessità, inoltre a partire da oggi tutti gli esercizi commerciali e tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, professionali e sportive dovranno chiudere alle ore 18.