Sambuca di Sicilia. Ora sono 64 i positivi al Coronavirus e 4 i morti: iniziata l’evacuazione della casa di riposo

La zona rossa al momentoa Sambuca di Sicilia non ferma i contagi da Coronavirus che salgono a 64 e i decessi sono quattro, mentre è iniziato lo svuotamento della casa di riposo focolaio pericoloso

A Sambuca di Sicilia i casi di contagio da Covid-19 sono in aumento e ieri ci sono stati altri nove soggetti positivi, che portano il totale a 64. La notizia è stata diffusa ieri sera dal sindaco Leo Ciaccio con un video messaggio sulla sua pagina facebook.

Dunque nel “Borgo dei Borghi” è sempre emergenza, anche se si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi, che sono state poste in isolamento domiciliare. Il focolaio ha avuto inizio nella casa di riposo dove tra gli ospiti, oltre ai contagiati si contano quattro decessi e per questo motivo, si sta correndo ai ripari mediante l’evacuazione della struttura, chiesta alle autorità dallo stesso sindaco. Undici ospiti sono già stati trasferiti in altri ospedali e centri Covid, mentre altri otto verranno trasferiti nella mattinata di oggi. Per i dieci anziani rimanenti si sta valutando le loro condizioni cliniche.



Oltre agli ospiti nelle struttura risultano contagiati anche 14 assistenti, che sono costantemente monitorati e proprio per quest’ultimi, indispensabili per fare andare avanti la struttura, il sindaco Leo Ciaccio ha chiesto aiuto alla Regione: “Abbiamo bisogno di dare riposo ai 14 operatori che ininterrottamente sono da una settimana nella struttura e per i quali chiediamo un intervento della Regione. Molti di loro lavorano con la positività al Coronavirus, pur essendo sintomatici, ma chiedono aiuto”.