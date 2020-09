San Cataldo (CL). Disoccupata 30enne trova portafogli con 1850 euro e lo porta ai carabinieri

Una giovane donna disoccupata trova un portafogli con 1850 euro e lo porta dai carabinieri

Per una persona disoccupata 1.850 euro sono una somma che avrebbe potuto dargli qualche mese di “respiro”, ma una donna di 30 anni di San Cataldo, senza nemmeno pensarci su ha deciso di fare la cosa giusta ed è andata nella caserma dei Carabinieri dove ha consegnato il portafogli con i soldi, ben 1850 euro in banconote di vario taglio, oltre ai documenti ed effetti personali, trovato per strada e lo consegnato ai militari, che prontamente hanno contattato il proprietario, un 27enne sancataldese, che è rientrato in possesso di quanto perso.

Un plauso va dunque questa “vera” signora, che si è resa capace di un gesto che molti al suo posto non avrebbero fatto.