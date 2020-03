San Cipirello (PA). Lite tra 19enni: uno ferisce l’altro alla gola con dei cocci di bottiglia di vetro: arrestato

Un diciannovenne è stato ferito alla gola con dei cocci di una bottiglia di vetro da un coetaneo, che è stato arrestato

È accaduto nella notte tra sabato e domenica, in zona piazza Madrice, a San Cipirello, in provincia di Palermo. Secondo gli inquirenti, David Maniscalco, di 19 anni, al termine di una lite iniziata pare per futili motivi, avrebbe colpito alla gola con dei cocci di una bottiglia di vetro Salvatore La Milia, anche lui di 19 anni, che è rimasto ferito.

Il giovane ferito si è recato alla locale guardia medica con il volto e il collo pieni di sangue per essere curato ed il medico ha chiesto l’intervento di un’ambulanza per trasferire d’urgenza il diciannovenne al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo.

Il dottore come da legge, ha quindi avvisato i carabinieri di Monreale, che hanno avviato le indagini. L’aggressore, grazie alle informazioni fornite dai testimoni, è stato rintracciato e portato in carcere in attesa dell’udienza per la convalida del gip.