San Leone (AG). Schianto mortale tra due scooter: perde la vita un 20enne, gravemente feriti tre giovani di 32, 28 e 23 anni

Uno tra due scooter che ha coinvolto quattro giovane tutti di favara in una delle località più frequentate dell’agrigentino ha avuto un tragico epilogo

E’ accaduto intorno alle 3 di questa notte sul viale delle Dune.a San Leone, a pochi chilometri da Agrigento. La vittima è Salvatore Vetro, di 20 anni originario di Favara. Secondo quanto ricostruito, quattro giovani tutti di Favara, che viaggiavano su due scooter, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Nel violentissimo impatto tutti e quattro i giovani sono rimasti feriti gravemente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, Salvatore Vetro è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio della città dei templi, dove è arrivato in gravissime condizioni, i medici hanno tentato di rianimarlo, ma poco dopo il trattamento farmacologico e rianimatorio è morto per arresto cardiaco post traumatico. Anche gli altri tre giovani di 32, 28 e 23 anni sono stati portati nel nosocomio agrigentino e due sono in condizioni gravi.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Agrigento, La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.