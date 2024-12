Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia al Tg1 i 30 big in gara: da Noemi a Elodie e Giorgia fino Massimo Ranieri

Saranno 30 e non più 24 come annunciato in un primo momento da Carlo Conti le canzoni in gara al Festival di Sanremo

A darne l’annuncio durante lo spazio al Tg1 delle 13.30 è stato lo stesso direttore artistico che ha anche svelato i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025.

Questi i 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025

Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyot, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Tra i 30 big scelti da Carlo Conti per il Festival di Sanremo a rappresentare la vecchia guardia c’è Massimo Ranieri. Altra delusione per Al Bano, che resta fuori anche pr l’edizione del 2025 come accaduto l’anno scorso con Amadeus, nonostante abbia presentato un nuovo brano.