Sanremo, vincono i Maneskin ma Fiorello lancia ‘la maledizione’ sulla prossima edizione: “deve andare malissimo”

Si chiude il sipario del Festival di Sanremo vincono i Maneskin, ma Fiorello si toglie un sassolino dalla scarpa e “vendica” Amadeus: “Il prossimo anno dovete avere ospiti internazionali a ‘minchiachina’, ma deve andare malissimo”

A Sanremo 2021 vince la rockband romana dei Maneskin, seguono Francesca Michielin e Fedez e terzo Ermal Meta.

I Maneskin, resi noti da X-Factor vincono con la loro “Zitti e buoni”, al secondo posto, grazie al televoto e all’effetto Ferragni, si piazzano Francesca Michielin e Fedez. Solo terzo con “Un milione di cose da dirti”, Ermal Meta alla vigilia accreditato come il grande favorito. Finisce così, il Festival forse più contestato sui social della lunga storia sanremese, che si è barcamenato tra tamponi, forfait last minute, quarantene e casi di positività.



Indubbiamente alla fine dello show, cantanti a parte, i protagonisti sono stati Amadeus e Fiorello, il primo, fatto fuori in diretta Tv, con l’ormai noto annuncio che non condurrà il prossimo Sanremo. E poi Fiorello, suo grande amico, prima ancora che co-conduttore, che entra in scena dopo l’esibizione di tre dei 26 cantanti, non ci sta e vendica l’amico in diretta eurovisione, lanciando una vera e propria “maledizione” sul prossimo Festival di Sanremo: “Vi deve andare malissimo”.

Poi inizia con un monologo di pancia sferzante: “Prendiamoci i nostri tempi. È finita l’avventura. Tu oggi in conferenza stampa hai annunciato che non condurrai il prossimo Festival”. Poi lo showman siciliano aggiunge: “Non me l’aspettavo sono rimasto basito. Ti capisco è impegnativo. E sono contento perché se non lo fai tu, io me ne sto tranquillo e non lo faccio nemmeno io. In bocca al lupo a quelli che verranno l’anno prossimo”.

Infine la maledizione: “Vi auguro questa platea strapiena di gente, persone di qua, sopra, sotto, che mangiano e bevono. Gente in galleria, gente in mezzo all’orchestra, milioni di persone fuori dal teatro, ospiti internazionali a ‘minchiachina’. Ma deve andare malissimo, spero che vi vada male. Ve lo auguro con tutto il cuore. Se c’è il pubblico, vuol dire che tutto il resto va bene. Ma voglio vedere chi si prende questa patata bollente. ‘Uh signore, chi me lo fece fare?’, dovete chiedervi. E dato che ci sono saluto già adesso. Buonanotte, grazie, è stato un Festival meraviglioso”.