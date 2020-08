Santa Flavia (PA). 24Enne travolge e uccide un ciclista poi fugge: dopo diverse ore ci ripensa e si costituisce

Travolge ed uccide con l’auto un ciclista e fugge, poi dopo diverse ore si presenta alla polizia e si costituisce

La tragedia è accaduta intorno alle 20,30 di ieri sera sulla strada statale 113, nei pressi di Termini Imerese, a pochi chilometri da Palermo. La vittima è Pasquale Sorce di 56 anni nativo di Santa Flavia.

Secondo quanto al momento ricostruito, l’uomo è stato investito da un’auto guidata da giovane di 24 anni che dopo averlo tamponato e ucciso si è dato alla fuga. Nel’urto Sorce è morto sul colpo. L’incidente, secondo quanto raccontato dagli altri ciclisti che erano insieme alla vittima per una passeggiata, sarebbe stato causato anche da una tragica fatalità, il gruppetto infatti aveva deciso di tornare a casa con il treno da Campofelice, ma hanno trovato la macchinetta dei biglietti che non funzionava e quindi sono stati costretti a ritornare in bici. Poi la tragedia.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità, ma dell’investitore nessuna traccia. La svolta è arrivata oggi, il giovane di 24 anni che era fuggito, ha deciso di presentarsi agli agenti di polizia, che dopo gli accertamenti di rito, compresi i test alcolemici e tossicologici, si cui si attendono gli esiti, lo hanno denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Sorce non era sposato, abitava a Santa Flavia e faceva dei lavori saltuari in ambito edile.