Santa Flavia (PA). Alunno 13enne ha un malore e si accascia nel bagno della scuola: ricoverato in rianimazione, è grave

Probabilmente un malore improvviso e un ragazzo di 13 anni si è accasciato mentre si trovava in bagno: è ricoverato in rianimazione

È accaduto questa mattina nell’istituto comprensivo Karol Wojtyla di Santa Flavia nel palermitano. L’alunno mentre era nel bagno della scuola si è sentito male ed si è accasciato a terra. A soccorrere il ragazzo sono stati gli insegnanti che dopo avere chiesto l’intervento del 118, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, diretti dai medici della sala operativa del 118 hanno praticato il massaggio cardiaco. Fortunatamente proprio in quel momento nei pressi della scuola stava passando un’ambulanza del 118 in servizio a Misilmeri che aveva terminato un soccorso in quella zona, con a bordo la dottoressa Anna Calcaterra, che è intervenuta ed ha prima intubato il 13enne, poi ha iniziato tutte le operazioni per fare ripartire il cuore. Dopo diverse manovre e l’ausilio del defibrillatore il cuore ha ripreso a battere e il giovane è stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.

Nell’istituto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Bagheria che stanno eseguendo gli accertamenti di rito.