Santa Flavia (PA). Scontro fra un’auto e un camion: perde la vita un 35enne

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri: nello scontro tra un’auto e un camion uomo di 35 anni è deceduto

È accaduto sulla strada statale 113 Settentrionale sicula, al chilometro 245, nel palermitano. La vittima è Antonino Palazzotto, 35enne residente a Bagheria. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Ford Focus, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un grosso camion Scania che proveniva dal senso di marcia opposto. L’impatto è stato molto violento e il 35enne sarebbe morto sul colpo, mentre il conducente del camion è rimasto ferito.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il 35enne, mentre il camionista è stato trasportato in ospedale in codice giallo. I rilevi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Buonfornello.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/