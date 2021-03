Santa Flavia (PA). Scontro frontale tra 2 auto: perde la vita un 54enne, inutili i soccorsi

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nello scontro tra due automobili un uomo di 54 anni è deceduto

È accaduto poco dopo le 14,30 sulla ss 113 in territorio di Santa Flavia, nei pressi della curva prima del cimitero. La vittima è Onofrio D’Amato detto Alfredo 54enne di Porticello (PA). Secondo una prima ricostruzione, una Fiat panda che procedeva in direzione Santa Flavia, guidata dalla vittima, forse per l’asfalto bagnato dall’abbondante pioggia, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, in uscita di curva avrebbe invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Seat Ibiza che proveniva dalla direzione opposta. Nel terribile impatto il 54enne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e due ambulanze del 118, ma nonostante i numerosi e insistiti tentativi di rianimazione dei sanitari l’uomo è deceduto. Ferito gravemente anche il conducente della Seat, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi per la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti del Commissariato di Bagheria che hanno coordinato i soccorsi e bloccato il traffico veicolare in entrambi i sensi. Si attende l’arrivo del medico legale.