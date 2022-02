Santa Ninfa (TP). Si ribalta il trattore: agricoltore muore schiacciato, inutili i soccorsi

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri: un agricoltore è morto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando

È accaduto nella tarda mattinata di ieri nelle campagne di Santa Ninfa in provincia di Trapani. La vittima è V.P. di 66 anni, che tra poco sarebbe andato in pensione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava effettuando dei lavori nel suo appezzamento di terreno con il suo trattore, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per il 66enne che sarebbe morto per asfissia. I rilievi per chiarire le cause dell’incidente sul lavoro sono stati eseguiti dai Carabinieri.