Santa Teresa di Riva (ME). Studentessa universitaria 24enne muore colpita da malore improvviso nella notte

Una studentessa universitaria di 24 anni, è morta improvvisamente dopo avere accusato un forte mal di testa che gli ha causato un arresto cardiaco

La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Elisabeth Sophie Stima, una ragazza di 24 anni, di Santa Teresa di Riva, piccolo centro della provincia di Messina, che da alcuni mesi si era trasferita Torino, per iniziare un nuovo percorso di studi universitari, volto a farle conseguire la laurea specialistica, dopo aver ottenuto in Sicilia quella triennale.

Nel corso della scorsa notte la ragazza ha accusato un arresto cardiaco mentre si trovava nell’abitazione del capoluogo piemontese in cui viveva con una coinquilina, che ha chiamato i soccorsi e la 24enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale, dove la situazione però è apparsa gravissima sin da subito.

Elisabeth, infatti, poco dopo è entrata in coma senza più risvegliarsi, fin quando purtroppo le sue condizioni sono precipitate irreversibilmente ed è sopraggiunta la morte. Le cause del decesso sono ancora da chiarire con certezza, ma oltre ad un attacco cardiaco improvviso si ipotizza anche che la 24enne possa essere stata colpita da una meningite fulminante. Saranno le indagini cliniche a stabilire la causa del decesso.

Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità del piccolo paese di Santa Teresa Riva: “L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Danilo Lo Giudice – esprime cordoglio e vicinanza ai familiari. Siamo a disposizione per sostenere i genitori in questo drammatico momento”. Si attende adesso il rientro della salma per i funerali. Nel giorno dell’ultimo saluto verrà proclamato il lutto cittadino.