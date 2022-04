Santa Venerina. Sciabola: il saccense Giuseppe Marciante è Medaglia d’argento “Coppa Italia Regionale Assoluti”

Il saccense Giuseppe Marciante si aggiudica la Medaglia d’argento nella “Coppa Italia Regionale Assoluti” di sciabola

Lo scorso fine settimana a Santa Venerina (CT) si è svolta la “Coppa Italia Regionale Assoluti” di sciabola. Il saccense Giuseppe Marciante tesserato con il Circolo schermistico mazarese del maestro Pugliese è Medaglia d’argento.

Un ottimo il risultato, tenuto conto che Giuseppe non scendeva in pedana da ben 5 mesi. Un Argento importante che permette al saccense Giuseppe Marciante di staccare il pass per la ” Coppa Italia Nazionale Assoluti” , come rappresentante siciliano e unico Saccense .