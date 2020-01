Sant’Agata di Militello. Porsche Cayenne travolge 500 giardinetta: ferito il conducente dell’utilitaria

Un brutto incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi: un suv Porsche Cayenne ha travolto una Fiat 500 giardinetta, il cui conducente è rimasto ferito

È accaduto intorno alle 16,30 all’interno della galleria Telegrafo della circonvallazione di Sant’Agata di Militello, nel messinese. Secondo una prima ricostruzione, un Suv Porsche Cayenne, guidato da un uomo che pare stava effettuando un giro di prova con il proprietario di una concessionaria, mentre procedeva in direzione Messina-Palermo, avrebbe incontrato lungo il suo percorso un grosso sasso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo impattanre frontalmente con vecchia Fiat 500 giardinetta, guidata da un 73 enne del luogo. Nel violento scontro ad avere la peggio è stato il conducente della piccola utilitaria.

Le ambulanze del 118 hanno trasferito l’anziano all’ospedale di Patti per gli accertamenti, dove il 73enne ha riferito di accusare forti dolori al petto. Secondo i sanitari non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati di agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante Vincenzo Masetta, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Potrebbe essersi trattato anche di un frontale tra le due vetture.