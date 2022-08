Sant’Agata Militello (ME). Si schianta con l’auto contro un muretto: muore un 26enne. Inutile la corsa in ospedale

Un incidente mortale si è verificato alle prime luci dell’alba di questa mattina: 26enne è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale

È accaduto intorno alle 6,30, sulla SP161 che da Militello Rosmarino conduce a Sant’Agata di Militello, nel messinese. La vittima è il 26enne Salvatore Tomasi. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di una BMW, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto. Nell’impatto il 26enne è rimasto gravemente ferito, riportando traumi alla testa.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il 26enne e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Purtroppo il giovane qualche ora dopo l’arrivo è deceduto.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia di Stato.