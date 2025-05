Sant’Alfio (CT). Tragico scontro tra moto e auto: perde la vita un 20enne. Inutile l’intervento dell’elisoccorso

Ancora un gravissimo incidente mortale sulle strade del Catanese: un giovane studente universitario appena ventenne è deceduto nell’impatto della sua moto con un’auto

L’incidente stradale si è verificato intorno alle 13,30 di ieri nel territorio di Sant’Alfio, lungo la strada provinciale che conduce al Rifugio Citelli, in provincia di Catania. La vittima è Giulio Massimino di 20 anni, di Acireale, studente dell’Università di Catania, iscritto alla facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto, una Mv Agusta, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, che viste le gravissime condizioni del 20enne, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, ma purtroppo per Giulio non c’è stato nulla da fare. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre.

Giulio Massimino era un componente dello staff organizzativo del Palio dell’Ateneo di Catania, che in segno di lutto, ha sospeso tutte le attività previste nella prima giornata del Palio. Le competizioni riprenderanno oggi 8 maggio, come da programma. Pubblicità Pubblicità