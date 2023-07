Santanché “indagata per bancarotta e falso in bilancio” il suo avvocato smentisce. La Procura avrebbe secretato gli atti

Daniela Santanchè è indagata per bancarotta e falso in bilancio, ma la Procura che ha secretato gli atti, avrebbe chiesto il fallimento della sua società Visibilia per circa 984mila euro di debiti

Da novembre Daniela Santanchè risulterebbe iscritta nel registro degli indagati per la vicenda Visibilia, a cui si sono aggiunte le inchieste sul fondo Negma e sul dissesto di Ki Group. Poche ore dopo la diffusione della notizia dell’istanza di fallimento per la Visibilia Editore, società di cui la Santanchè è stata fondatrice e prima azionista, il suo avvocato Salvatore Sanzo, che rappresenta la Santanchè, smentisce la notizia: “Non risponde al vero che sia aperto un fascicolo per ipotesi di bancarotta fraudolenta, stante l’assenza del presupposto obiettivo della liquidazione giudiziale della società, soltanto ipotizzata in astratto”. L’avvocato fa riferimento all’ipotesi di fallimento contenuta nell’istanza della Procura di Milano resa nota poche ore fa.

Ma secondo quanto emerso, il pool che si occupa di reati societari, la pm Maria Gravina e il collega Roberto Fontana, avrebbero solo secretato l’iscrizione. È una modalità comune prevista dal codice di procedura penale nel caso in cui “sussistano specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine”. Per questo agli avvocati non risultava alcun procedimento penale sulla loro assistita. All’epoca l’iscrizione riguardava solo il reato di bancarotta. Nel corso del tempo però è emerso anche un secondo filone, il falso in bilancio, che secondo il Corriere, nell’articolo di novembre scorso, è tra i reati contestati alla ministra.

Ma l’avvocato Salvatore Sanzo insiste: “Visibilia Editore spa sta assumendo in ogni sede opportuna le iniziative affinché l’Autorità giudiziaria possa riconoscere l’assenza di tale presupposto ed in particolare, come evidenzia un comunicato della società, gli azionisti di riferimento della stessa, Reale Ruffino e SIF Italia spa, hanno manifestato la disponibilità ad intervenire, dove necessario, per adempiere ad ogni obbligazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate”. Sanzo infine riferendosi alle notizie riportate nelle ultime ore sull’indagine che coinvolgerebbe anche la ministra conclude: “Ogni diversa rappresentazione dei fatti non corrisponde alla effettiva realtà degli stessi ed è lesiva della reputazione della senatrice Santanché”.

Ma a prescindere dalle dichiarazione dell’avvocato Sanzo, poche ore fa la Procura di Milano ha avanzato un’istanza di fallimento per Visibilia Editore, società di cui la nuova ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata fondatrice e prima azionista. Secondo quanto trapelato, dagli atti sarebbe emerso anche che la senatrice di Fratelli d’Italia sarebbe stata indagata per bancarotta e false comunicazioni sociali. Circostanza che l’avvocato della senatrice smentisce categoricamente.

Ma la Procura nell’istanza scrive: “Visibilia Editore versa in evidente e manifesto stato di insolvenza”, richiesta avanzata dopo le ricerche del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, coordinate dal pm Roberto Fontana, e dopo un esposto da parte dei soci di minoranza. Nell’analisi dei bilanci tra il 2016 e il 2020, la Procura segnala debiti da parte della società per circa 984mila euro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate passando in rassegna tutti i temi della denuncia dei soci di minoranza, che tra le altre cose ha originato anche una causa civile per “gravi irregolarità nella gestione”. Proprio in relazione ai bilanci l’istanza ipotizza anche presunte “false comunicazioni sociali almeno dal 2017”.