Santoro a Piazzapulita: “Se processiamo Putin dobbiamo farlo anche con Bush per Iraq, Cossovo e Libia”

“Processiamo pure Putin, però processiamo anche Bush perché ha fatto una guerra per cercare le armi chimiche in Iraq che non c’erano, hanno bombardato Belgrado perché nel Cossovo c’erano le fosse comuni, ma non ne è stata trovata una”

Michele Santoro ieri sera a Piazzapulita, su LA7, ospite di Corrado Formigli, ha parlato della guerra in Ucraina: “Siamo schiacciati da una narrazione unica”. Il giornalista, ha avuto momenti di forte contrasto con Formigli che da “narrazione unica” ha accusato solo Putin quale colpevole della guerra in corso.

Formigli quindi ha chiesto a Santoro se non fosse indignato dalle immagini della guerra in Ucraina: “Non possiamo essere divisi da questo, – ha risposto Santoro – la trovo una speculazione indegna dire a me se mi importa di queste immagini, quando queste persone hanno lottato in altre guerre come quando hanno bombardato Baghdad, pensi che quelle persone non lavoravano, non avessero una casa o bambini che sono morti bruciati dai missili, o a Fallugia con le bombe al fosforo? Bene processiamo Putin, però processiamo pure Bush”.