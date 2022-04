Sanzioni Occidentali. Russia e Cina contro congelamento riserve oro e valuta: “Non ha precedenti, rischio stabilità mondiale”

La Banca di Russia intraprende una battaglia legale per le sue riserve congelate: “Blocco riserve auree e valutarie di un Paese così grande non ha precedenti su scala mondiale” ha sottolineato il Governatore della Banca di Russia Elvira Nabiullina. La Cina non ci va più leggera: “Tali pratiche minano le fondamenta della stabilità economica mondiale e portano nuove incertezze e rischi alle relazioni internazionali”, ha affermato Zhang Jun, rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite



Russia e Cina unite, ancora una volta, contro le sanzioni occidentali alla Russia, in particolare contro il gravissimo congelamento delle riserve auree e valutarie russe fuori dal territorio russo.



Ieri era stato il governatore della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina a dichiarare alla TASS che la Russia sfiderà il blocco posto sulle sue riserve di oro e valuta estera e che sta lavorando a cause legali in tal senso.

“ Il blocco sulle riserve auree e valutarie di un paese così grande non ha precedenti su un scala globale, quindi lavoreremo su rivendicazioni legali e ci stiamo preparando a presentarle.“, ha affermato, sottolineando che l’autorità di regolamentazione combatterà la violazione dell’Occidente contro i beni della Russia.

Nabiullina ha osservato che, a causa del congelamento di parte delle riserve, è stato necessario introdurre ulteriori regolamentazioni valutarie: “Abbiamo introdotto queste regole valutarie. So che molte imprese si sono lamentate molto anche in termini di attività economica estera, quando era difficile pagare. Ma era una misura forzata. Se avessimo in possesso queste riserve di oro e valuta estera, e se questa parte non fosse stata congelata, non ci sarebbe stato bisogno di tali misure draconiane sui movimenti di capitali”, ha spiegato.

Alla fine di febbraio, l’UE ha deciso di vietare le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, o persone giuridiche o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione della Banca Centrale Russa. Tuttavia, le autorità dell’UE possono autorizzare transazioni, a condizione che siano strettamente necessarie per garantire la stabilità finanziaria del blocco continentale nel suo insieme o di uno Stato membro dell’UE. In precedenza, i ministri degli Esteri dei 27 paesi dell’UE hanno approvato il divieto di tutte le transazioni con la Banca di Russia e ne hanno congelato i beni.

Ma la Russia non è sola nella sua battaglia: il rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite Zhang Jun, per conto della Cina esorta ad astenersi dal congelare i beni di altri stati poiché tali pratiche minano le fondamenta della stabilità economica mondiale e portano nuove incertezze e rischi alle relazioni internazionali.

“Anche il congelamento arbitrario delle riserve valutarie di altri paesi costituisce una violazione della sovranità ed equivale a armare l’interdipendenza economica”, ha detto martedì alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Crisi Ucraina.

“Tali pratiche minano le fondamenta della stabilità economica mondiale e portano nuove incertezze e rischi alle relazioni internazionali. Dovrebbero essere abbandonate il prima possibile”, ha proseguito il diplomatico cinese.

“Dobbiamo prestare attenzione ed eliminare l’impatto negativo delle sanzioni. Le sanzioni illimitate hanno avuto gravi effetti di ricaduta, con i paesi in via di sviluppo a sostenere il peso maggiore. La comunità internazionale dovrebbe rafforzare il coordinamento per mantenere stabili le forniture e i prezzi di cibo ed energia ed evitare inutili restrizioni all’esportazione”, ha concluso il rappresentante cinese.