Saponara (ME). Tragico scontro tra uno scooter e un’auto: un giovane di 22 anni è deceduto

Una tragedia si è verificata nella serata di ieri: un ragazzo su scooter è deceduto dopo l’impatto con un’auto

È accaduto poco dopo le 20, all’incrocio tra la via Kennedy e la via Sciascia, nel pieno centro di Saponara, in provincia di Messina. La vittima è Angelo Cannuni, di 22 anni, originario di Spadafora.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida di uno scooter, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Grande Punto guidata da una donna, che avrebbe tentato di scansare lo scooterista non riuscendoci. Nel violento impatto il 22enne sarebbe stato sbalzato dalla sella ed avrebbe fatto un volo di circa quattro o cinque metri, andando a finire in un terreno sottostante la carreggiata.

Sul posto è arrivata l’autoambulanza del 118 e i sanitari hanno provato a rianimare il ragazzo, ma dopo vari tentativi non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. La donna, alla guida dell’auto, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo, in forte stato di choc.

Sull’incidente stanno indagando i carabinieri della locale Stazione che sono intervenuti per ricostruire la dinamica ed accertare tutte le eventuali responsabilità. Il magistrato, in tarda serata, ha disposto l’esame autoptico.