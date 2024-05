Sara muore a 23 anni colta da un malore improvviso mentre era al lavoro. L’amica: “E’ surreale, inspiegabile”

Aveva solo 23 anni, stava bene ed è morta colta da un malore improvviso mentre stava lavorando davanti agli occhi del colleghi: inutili i tempestivi soccorsi

La tragedia è accaduta giovedì 25 aprile in un negozio di telefonia presso il centro commerciale di Rescaldina, in provincia di Milano. Sara Prandoni, 23 anni residente a Olgiate Olona in provincia di Varese, poco dopo le 14, mentre era al lavoro nel negozio di telefonia dove era stata assunta, improvvisamente è stata colta da un malore e si è accasciata a terra. Immediatamente è stato allertato il 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso. I sanitari ai quali le condizioni della ragazza sono apparse subito gravi, in un primo momento hanno rianimato la 23enne e poi trasportata d’urgenza in ospedale, dove però, poche ore dopo il ricovero il suo cuore si è fermato nuovamente e questa volta i tentativi disperati per riportarla in vita non sono serviti ed è deceduta.

Per chiarire le cause del decesso la procura sul corpo della ragazza ha disposto l’autopsia che è stata effettuata nel pomeriggio di lunedì 29 Aprile ed ora si attende l’esito. Un’amica di Sara ha lasciato un toccante messaggio di cordoglio sui social: “Mi manca il tuo messaggio stupido, la tua risata, la tua faccia buffa, il tuo lamentarti. Mi sento un vuoto dentro, non lo so spiegare. E’ surreale, inspiegabile. Ora vola più in alto che puoi e brilla fra tutti gli angeli”.