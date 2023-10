Scaduto l’ultimatum di Hamas su Ashkelon: partito pesante  lancio di  razzi. Colpito l’hotel Regina e il porto

Alle 17 ora locale, le 16 in Italia è scaduto l’ultimatum fissato da Hamas su Ashkelon e come promesso è partito un massiccio lancio di razzi

Gli abitanti avevano tempo fino alle 17 per lasciare la città costiera meridionale israeliana, poi la milizia palestinese, come minacciato ha lanciato un pesante attacco aereo. Poco dopo lo scadere dell’ultimatum si sono sentite forti esplosioni, come riferiscono i media israeliani. Le sirene stanno suonando e si sentono allarmi aerei provenire anche da altri paesi vicini. I razzi di Hamas, nell’ultimo lancio da Gaza, hanno colpito l’Hotel Regina ad Ashkelon e colonne di fumo si vedono all’altezza del porto. Lo riferiscono i media israeliani.