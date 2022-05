Scala dei Turchi, domenica 29, Terza passeggiata veloce della salute con spettacoli e degustazione di prodotti tipici

Si terrà domenica 29 maggio con inizio alle ore 7:30 presso la “SCALA DEI TURCHI” la 3ª passeggiata veloce della salute

Sport, salute, solidarietà e promozione del territorio, ma anche spettacolo e degustazione di prodotti tipici. Il tutto nella suggestiva location della Scala dei Turchi, da assaporare al mattino presto in una atmosfera inedita ed esclusiva.

La terza edizione della Passeggiata Veloce, organizzata dal Lions Club Agrigento Host, ha tutti gli ingredienti per diventare una occasione unica, da non perdere.

In un teatro a cielo aperto, con la straordinaria scenografia naturale della marna bianca, si esibiranno Francesco Buzzurro, Barbara Capucci, Sergio Criminisi, Edoardo Savatteri e i Performer della Casa del Musical. Un tripudio di arte e di bellezza. Si chiuderà con la degustazione dei prodotti tipici locali.

Il ricavato dei ticket di adesione, disponibili a questo link sarà devoluto in beneficenza e per scopi umanitari, in favore della popolazione ucraina… un’ occasione per te, ma anche per il bene degli altri. Consigliate scarpe sportive e abbigliamento estivo.