Scavalcano il muretto, attraversano i binari e vengono travolti dal treno: due ragazzi di 15 e 17 anni morti sul colpo

Due ragazzi di 15 e 17 anni sono morti travolti da un treno partito da Tirano: stavano attraversando i binari anziché utilizzare il sottopasso pedonale

La tragedia è accaduta intorno alle 17.08 di ieri domenica 12 marzo a San Pietro Berbenno in Valtellina . Le vittime sono due ragazzi di 15 anni: Ajeti Meriton, nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes, nato a Gallarate (Varese) da famiglia di origini sudamericane e come l’amico residente a Sondrio. Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi avrebbero deciso di scavalcare il muretto che separa i binari dalla statale 38 dello Stelvio, anziché utilizzare il sottopasso pedonale, forse nella fretta di raggiungere la stazione e prendere un treno per tornare a Sondrio. In quel momento, però, è sopraggiunto a velocità sostenuta, perché non aveva fermata a Berbenno, il Trenord diretto a Milano Centrale. Il macchinista non è riuscito a frenare e l’impatto è stato violentissimo: il treno si è fermato 150 metri più avanti.

Sulla tragedia indaga la Procura di Sondrio , diretta da Piero Basilone, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Gli investigatori sentiranno gli amici dei due ragazzi deceduti che al momento dell’incidente si trovavano con loro, che avrebbero quindi assistito all’incidente. Informazioni utili sulla ricostruzione dell’incidente potrebbero arrivare anche dall’analisi dei cellulari delle due vittime sottoposti a sequestro probatorio. L’autopsia sui corpi di Meriton e Reyes dovrebbe svolgersi mercoledì.