“Schiaffo” di Messi a Biden: “Grazie per la medaglia ma ho un impegno, sarà per un’altra volta”

Lionel Messi ha rifiutato la “Medaglia per la Libertà” che il presidente uscente Joe Biden voleva appuntargli sul petto, perché aveva un altro impegno

La domanda che molti si pongono è: cosa avrà avuto di così importante da fare Messi per rifiutare la medaglia presidenziale della libertà, che è la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Oltretutto l’otto volte Pallone d’oro, che da un paio di anni gioca negli Stati Uniti per l’Inter Miami nella Major League Soccer, sarebbe stato il primo argentino a riceverla e il primo calciatore maschio. Nel 2022 Biden la consegnò alla stella del calcio femminile Usa, Megan Rapinoe.

“La Casa Bianca ha informato la FIFA, che ha informato il club alla fine di dicembre, che Messi avrebbe ricevuto questo riconoscimento”, si legge nella dichiarazione “Leo, tramite il club, ha inviato una lettera alla Casa Bianca dicendo di essere profondamente onorato e che è un grande privilegio ricevere questo riconoscimento, ma che a causa di conflitti di programmazione e impegni precedenti non avrebbe potuto partecipare. Ha apprezzato il gesto e ha osservato che spera di avere l’opportunità di incontrarci nel prossimo futuro”. Scuse garbate e di rito, ma di fatto ha rifiutato la medaglia… uno schiaffo morale per Biden.

Gli altri big, da Bono, all’ex star del basket Earvin “Magic” Johnson e l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton, invece hanno partecipato alla cerimonia alla Casa Bianca, appuntandosi la medaglia al petto. ma non Messiche aveva “un impegno assunto in precedenza” e ringraziando ha ditto che “sarà per un’altra volta”.

Per la cronaca il premio viene assegnato a individui che hanno dato “contributi esemplari alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati”. Messi ha ricevuto il premio come “il giocatore più decorato nella storia del calcio professionistico. Supporta programmi di assistenza sanitaria e istruzione per bambini in tutto il mondo attraverso la Leo Messi Foundation e svolge il ruolo di Goodwill Ambassador dell’Unicef”. Sarà per tutti impegni che stasera non è potuto andare alla Casa Bianca?