Schiaffo di Xi all’Eu: chiude il tour europeo in Ungheria con la quale svilupperà  collegamenti ferroviari ed energetici

Il presidente Xi Jinping ha promesso maggiori investimenti nel settore ferroviario ed energetico in Ungheria per fungere da porta d’ingresso della Cina nell’Unione europea

Lo scrive Bloomberg, aggiungendo che ha avuto il sostegno del primo ministro Viktor Orban per la reazione di Pechino contro le accuse di “eccesso di capacità” da parte dell’Occidente.

Xi, ieri giovedì 9 aprile, è stato in visita a Budapest dopo le soste in Francia e Serbia ed ha promesso di costruire infrastrutture che aiuteranno a diffondere i prodotti in tutto il blocco commerciale dalle fabbriche cinesi previste nel paese dell’Europa orientale. L’Ungheria è a corto di soldi

Il governo cinese ha cercato di garantire finanziamenti e nuovi stimoli per la sua economia oltre ai miliardi di dollari provenienti da aziende cinesi impegnate negli ultimi anni, principalmente nel settore dei veicoli elettrici.

Il leader cinese ha esortato l’Europa a lavorare con lui per superare le tensioni commerciali che minacciano di far deragliare la ripresa economica globale, sostenendo l’Ungheria come membro dell’UE con cui Pechino è riuscita a creare una forte relazione. “Rafforzeremo la cooperazione nelle nostre strategie di sviluppo, approfondendo i legami nel commercio, nella finanza e nelle nostre economie”, ha detto Xi in una conferenza stampa congiunta con Orban.

“L’Ungheria non si identifica con la retorica della cosiddetta sovraccapacità o riduzione del rischio”, si legge in un comunicato ufficiale cinese ed ha citato Orban durante i suoi colloqui con Xi. “La determinazione dell’Ungheria ad approfondire la cooperazione con la Cina è incrollabile e non sarà ostacolata da nessuna forza”.

L’UE sta diventando più severa nelle relazioni commerciali con la Cina, facendo eco alle preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo all’eccesso di capacità alimentata dallo Stato nel settore verde. Questo cambiamento retorico è già stato messo in pratica con il lancio di un’indagine sui sussidi per i veicoli elettrici cinesi nell’autunno del 2023. Il blocco ha fatto seguito il mese scorso con un’indagine separata sull’approvvigionamento di dispositivi medici.

L’Ungheria ha puntato tutto sui legami economici con la Cina sotto la guida di Orban. BYD Co., il colosso cinese dei veicoli elettrici, ha scelto l’Ungheria come sede della sua prima fabbrica automobilistica europea, superando Germania e Francia, che avevano anch’esse ambite all’investimento. L’Ungheria è anche un hub per i produttori di batterie per auto, con la cinese Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. che sta attualmente costruendo uno stabilimento da 7,3 miliardi di euro nella città orientale di Debrecen.

Gli incontri di Budapest si sono concentrati sull’espansione dell’impronta economica della Cina, proprio come hanno fatto in Serbia, il vicino meridionale dell’Ungheria. Tra gli accordi figurano il costoso ammodernamento della vecchia rete ferroviaria e la costruzione di un collegamento, a lungo ritardato, tra l’aeroporto di Budapest e il centro della capitale, secondo il ministro degli Esteri Peter Szijjarto.

L’operazione ha lo scopo di rendere “inefficace” la crescente tensione tra Pechino e Bruxelles, con i leader dell’Europa occidentale che accusano il governo di Xi di inondare i loro mercati con esportazioni a basso costo che minacciano i posti di lavoro. Il sostegno di Xi alla Russia, nonostante la guerra in Ucraina, ha ulteriormente sbilanciato il rapporto.