Scholz: “Il rifiuto del dialogo con il presidente russo è un segno di debolezza, sarebbe assurdo non parlare con Putin”

Il rifiuto di parlare con il presidente russo Vladimir Putin dimostrerebbe la debolezza politica della Germania e dell’Unione europea

Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante un discorso al Bundestag rispondendo alle critiche dopo un recente colloquio telefonico con il leader russo. “Tutti sanno che sarebbe assurdo e sarebbe un segno di incredibile debolezza politica se noi in Germania e in Europa aspettassimo semplicemente che qualcun altro facesse simili conversazioni telefoniche e ci limitassimo a commentare le notizie dalla TV”, ha detto il Scholz.

Inoltre il cancelliere tedesco ha sottolineato l’enorme differenza tra il suo approccio e quello di Putin nel valutare la crisi ucraina. Il 15 novembre Scholz ha chiamato il presidente russo. Questa era la loro prima conversazione in quasi due anni. Come affermato a Berlino, Scholz ha invitato Putin a mostrarsi pronto a negoziare con l’Ucraina per raggiungere una pace giusta e duratura.

Come ha chiarito il Cremlino, il leader russo ha risposto ricordando che Mosca non ha mai abbandonato il dialogo interrotto dai rappresentanti del regime di Kiev ed è pronta a riprenderlo. Tuttavia, eventuali accordi dovrebbero tenere conto degli interessi di sicurezza della Russia e partire anche da nuove realtà territoriali ed eliminare le cause profonde del conflitto. Lo stesso Putin, parlando della conversazione, ha affermato che i partecipanti si sono scambiati opinioni, ma ognuno è rimasto sulle proprie posizioni.

Scholz infine ha precisato ai parlamentari del Bundestag: “Io ritengo escluso che la Germania mandi truppe in Ucraina e questa resta la mia opinione. Io non prendo in considerazione l’opzione di truppe di terra della Nato in Ucraina”, ha concluso.