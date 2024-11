Scholz telefona a Putin: “Ritiri truppe e negozi con Kiev”. Il presidente russo lo gela: “colloqui solo sulle nostre proposte”

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz oggi ha chiamato telefonicamente il presidente russo Vlamidir Putin per parlare della guerra in corso. Scholz ha chiesto a Putin di ritirare le truppe dall’Ucraina e il leader russo ha chiesto il ritiro delle truppe ucraine dalle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e dalle regioni di Zaporozhye e Kherson. il Cremlino

precisa che la conversazione si è svolta su iniziativa della parte tedesca

Lo riporta la Tass. Scholz e Putin si erano parlati l’ultima volta a dicembre del 2022, dieci mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, poi tra i due è calato il gelo. La conversazione è durata un’ora e secondo quanto scrive in una nota il portavoce del governo tedesco, Steffen Hebestreit, il cancelliere “ha condannato la guerra di aggressione russa all’Ucraina” e ha esortato il presidente russo “a mettere fine” al conflitto e “a ritirare le truppe”. Infine ha chiesto a Putin di “negoziare con l’Ucraina con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura, sottolineando la determinazione incrollabile della Germania a sostenere l’Ucraina nella sua battaglia difensiva contro l’aggressione russa finché necessario”.

La risposta del presidente russo non ha lasciato margini per approfondire la richiesta tedesca:”Le proposte della Russia sono ben note e sono state delineate soprattutto nel discorso di giugno al Ministero degli Esteri russo”, ha affermato il presidente russo.

“Per quanto riguarda le prospettive di una soluzione politica e diplomatica del conflitto, il presidente russo ha osservato che la parte russa non si è mai rifiutata e rimane aperta alla ripresa dei negoziati interrotti dal regime di Kiev”, ha affermato il Cremlino in una nota. . “Le proposte della Russia sono ben note e sono state delineate, in particolare, in un discorso di giugno al Ministero degli Esteri russo”.

Nel mese di giugno Putin ha avuto un incontro con i vertici del Ministero degli Esteri russo, nel quale ha elencato le condizioni per i colloqui con l’Ucraina. Questi includono il ritiro delle truppe ucraine dalle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, dalle regioni di Zaporozhye e Kherson, l’impegno dell’Ucraina ad adottare uno status di non allineato, la denazificazione e la smilitarizzazione del paese e la revoca di tutte le sanzioni occidentali. Il presidente ha insistito sul fatto che tutte queste condizioni dovrebbero essere sancite negli accordi internazionali fondamentali.

La risposta, vista la situazione sul campo, con le truppe russe che ogni giorno avanzano e continuano a conquistare nuovi pezzi di territori, con l’esercito ucraino a corto di uomini e armi e demoralizzato, non poteva essere diversa e questo Scholz probabilmente se lo aspettava, ma il cancelliere in difficoltà in patria, con una mozione di sfiducia che incombe sul suo governo, con questa mossa ha cercato di distogliere l’attenzione dai suoi problemi.

Ma oltre ad aver fatto un buco nell’acqua, Scholz ha fatto irritare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha riferito una fonte del governo di Berlino. Il presidente ucraino ha criticato la scelta di Olaf Scholz,perché la telefonata avrebbe “aiutato il presidente russo a ridurre il suo isolamento e, sostanzialmente, a far continuare la guerra in Ucraina”.

Zelensky comunque continua a vivere nel suo mondo immaginario fatto di piani per la vittoria che hanno fatto scappare gli alleati e a parlare di isolamento dell’uomo che guida i Brics, che oggi contano tra gli aderenti oltre la metà della popolazione mondiale.