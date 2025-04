Sci. Federica Brignone cade nello slalom gigante ai campionati assoluti in Val di Fassa: video dell’incidente 

Le immagini della brutta caduta di Federica Brignone di questa mattina, che la costringerà a fermarsi per diversi mesi

Questo video è di proprietà di Rai – Tgr

La “Tigre” è caduta nel tratto iniziale della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti sull’Alpe di Lusia in Trentino quando era al comando della prima manche in un tratto dove la luce cambiava (dal sole stava entrando in un tratto in ombra), ha impattato con il braccio destro in un palo di una porta blu. A quelle velocità, inevitabile lo sbilanciamento e la rotazione.

Federica Brignone,;fresca vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino 2025, dopo la caduta è stata soccorsa e trasportata in elicottero al Santa Chiara di Trento insieme al fratello Davide per accertamenti agli arti inferiori. La fuoriclasse di La Salle, ha riportato la “frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra”. E’ stato quindi deciso il trasferimento alla clinica milanese “La Madonnina”, dove verrà eseguito l’intervento chirurgico. Pubblicità Pubblicità