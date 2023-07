Scia di malori improvvisi: tre giovani di 22, 29 e 35 anni morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro

Una scia di decessi causati da malori improvvisi in persone giovani e senza problemi di salute conosciuti: a poche ore di stanza sono morti tre giovani di 22, 29 e 35 anni

Giacomo Ortolan di appena 22 anni originario di Casale di Scodosia, da domenica 2 luglio, di cui non si avevano notizie, ieri sera, dopo due giorni, è stato trovato morto all’interno della sua auto.

I familiari del giovane, non avendo notizia,hanno avvertito le forze dell’ordine, che hano analizzato gli ultimi spostamenti del 22enne, che era uscito di casa l’ultima volta alla guida della sua auto, una Kia Sportage grigia penultimo modello.

I parenti del ragazzo avevano diramato l’annuncio della scomparsa anche sui social, postando la foto di Giacomo su tutti i gruppi paesani ed indicando anche che era vestito con una maglietta blu a maniche corte e dei pantaloncini corti. Infine ieri sera la tragica scoperta, Giacomo è stato trovato morto nelle campagne di Montagnana, all’interno della sua macchina, morto pare a caus di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

A notato l’auto ferma è stato un passante che ha avvertito le forze dell’ordine. Secondo i carabinieri di Este che stanno indagando, il giovane avrebbe avuto un malore improvviso. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Rovigo che deciderà se effettuare l’autopsia.

Francesco Bulgarelli è morto a soli 35 anni a causa di un maloer improvviso. Incredula la comunità di Quistello, l’uomo appena undici mesi era diventato papà dopo la nascita del piccolo Leonardo.

Francesco Bulgarelli, imprenditore agricolo di 35 anni, mercoledì scorso è stato colpto da un malore improvviso. Francesco era sempre stato bene e quella mattina si era recato al lavoro come al solito. Al rientro per la pausa pranzo improvvisamente ha accusato un malore e nel giro di pochi minuti è andato in arresto cardiaco.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Carlo Poma dove da allora è sempre rimasto incosciente, ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni si sono fatte sempre più critiche fino ad ieri quando per lui non c’è stato più nulla da fare e si è deciso di staccare le macchine che lo mantenevano in vita. Grande il dolore per la moglie Katia, i genitori, la sorella, i tanti amici hanno continuato a sperare che potesse riprendersi da quell’arresto cardiaco che lo aveva colpito improvvisamente.

Francesco era molto attivo nella vita del paese, fu il presidente di Spazio Giovani, fautore di tante iniziative per i ragazzi come Lux on the rock, i carri di carnevale, e Feste in villa e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tutti lo ricordano come un ragazzo solare, generoso e dalle tante qualità, sempre pronto a prodigarsi per gli altri.

Tanti i messaggi di cordoglio che hanno iniziato ad arrivare da subito alla famiglia non appena si è diffusa la triste notizia. Il papà Luciano, anche lui imprenditore agricolo, è molto conosciuto in tutta la zona e non solo essendo il presidente della Cantina di Quistello ed avendo ricoperto diversi incarichi nell’ambito del comparto agroalimentare e vitivinicolo. Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali.

Giulio Marleci, giovane pugile muore a 29 anni per un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto. Inutili i soccorsi di un chirurgo del Policlinico che abitava in zona. Gli amici: “Era uno sportivo, mai sofferto di nulla”

Il decesso è avvenuto sabato sera poco prima delle 21.30, a Modena. Giulio Marleci, di origini albanesi, era alla guida della sua Wolkswagen Polo, quando, arrivato in via De Gavasseti ha perso il controllo del mezzo finendo contro i bidoni della spazzatura, sull’altro lato della strada. L’auto ha spinto uno dei contenitori qualche decina di metri più avanti finendo la sua corsa contro un cancello.

La prima ad intervenire è stata la professoressa Roberta Gelmini, chirurgo del Policlinico, che abita a pochi passi del punto dell’incidente. La donna ha provato a rianimare il ragazzo, ma all’arrivo del 118 il era già in arresto cardiaco. La corsa in ambulanza verso l’ospedale di Baggiovara dove i medici della terapia intensiva hanno fatto di tutto per salvargli la vita ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha messo di battere alle 4 del mattino.

Giulio si sottoponeva a visite mediche regolari: “Non ha mai sofferto di cuore e come sportivo si sottoponeva a visite mediche regolari” assicurano i famigliari che hanno chiesto ulteriori accertamenti che sono in corso proprio in queste ore.

Gli amici, sui social, hanno dato vita a una raccolta fondi per aiutare la famiglia in questo terribile momento. “Ti ricorderemo come un guerriero che si è sempre battuto con il sorriso, sempre pronto a motivare tutti in palestra con le tue storia di altri tempi” scrivono gli amici della boxe. Quelli della sua palestra, la Ring-Adora Boxe, oggi hanno chiuso in segno di lutto. Solo lo scorso 24 giugno “Giulio The Machine”, questo il nome d’arte, si era esibito nella centralissima piazza Matteotti a Modena. Oltre al grande impegno in ambito sportivo, in città era molto conosciuto anche per il suo passato da barman. Aveva lavorato in diversi locali, ultimamente era impegnato presso una cooperativa di facchinaggio di Campogalliano.