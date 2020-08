Sciacca. 19mila euro per la “parte 2” dell’Estate: e per fortuna i tappeti ce li ha regalati D&G

“L’estate saccense? Dove? Quando?” sono queste le domande che molti saccensi si sono posti in questi mesi, ma l’assessore Caracappa ha saputo comunque spendere una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 27mila euro di fondi comunali

Per fortuna i tappeti ce li ha regalati D&G altrimenti chissà quanto sarebbe costata l’estate del Covid. Viene da chiederselo considerata l’ultima delibera comunale riguardante gli spettacoli dell’estate saccense: 9100 euro (meno mille di Siae) per la prima e altri 19mila euro di spese (e probabilmente non saranno le uniche) per la seconda parte di un’estate quanto mai invisibile, per un totale di circa 27mila euro.



Le somme sono rendicontate nelle delibere n° 94 del 02/08/2020 e n°97 del 14/08/2020. Pochi possono essere i commenti: avevamo scritto di un’estate di “letture e di pianisti e con i posti contingentati”, ma speravamo in una gestione assai parsimoniosa delle finanze pubbliche, dato l’eco e l’attrativa insistente degli spettacoli proposti. Ci sbagliavamo, sulle gestione delle finanze, ovviamente.

Uniche due note interessanti della seconda metà di eventi che sta per abbattarsi sulla città: l’Azzurro Food e il Carnevale Estivo in formula Covid per chiudere l’inconclusa edizione 2020. Staremo a vedere come potranno svolgersi, tra mascherine, divieti di assembramento e posti contingentati.

Ma nel secondo caso forse importa di più chiudere lo strappo con i carristi apertosi con una tragedia e che, chissà, forse finirà come una commedia di Pirandello, del resto la provincia è quella lì.