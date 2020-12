Sciacca. 25 dicembre, Tour panoramico del porto con rifiuti: inutile pulire agli incivili piace così. Buon Natale!!

Il 25 dicembre, Natale, una bella giornata di sole e un tour nella banchina del porto di Sciacca… che spettacolo!!

L’amministrazione comunale con tutte le sue colpe, qui deve essere assolta, la banchina dei pescherecci del porto di Sciacca è stata ripulita svariate volte, le autorità hanno beccato cittadini ed anche pescatori a gettare rifiuti e sono stati multati, i volontari si sono sbracciati, anche loro diverse volte, per ripulire la zona, ma niente, ai residenti piace così, “zozza e maleodorante”.

Un consiglio al sindaco, forze dell’ordine e volontari, lasciate perdere, spendete il tempo in altre azioni più “redditizie” per la città, in questa zona il vostro prezioso lavoro si dissolve in un attimo. Scusate il pesante sarcasmo, ma la pazienza ha un limite per tutti, anche per chi scrive. Buon Natale… se vi và.