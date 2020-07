Sciacca. 3 cani avvelenati, ma uno è stato caricato sul mezzo raccolta rifiuti e l’Asl non ne sa nulla

Si tratta di due adulti e un cucciolo, però al locale veterinaio dell’ASL ne risultano solo due rinvenuti questa mattina. Mistero sul cane rivenuto ieri e caricato su un mezzo della raccolta dei rifiuti dopo essere stato posto all’interno di un sacco

Ennesimo ritrovamento di cani morti a Sciacca, questa volta in zona Santa Maria. Residenti della zona in questi giorni hanno segnalato il ritrovamento di diversi cani deceduti, le cui carcasse presentavano anche bava alla bocca. Probabile l’avvelenamento, per questo stamane un veterinario della locale ASL è giunto sul posto per effettuare i controlli di rito.

Da quanto dichiarato dal veterinario, sul posto stamattina ha ritrovato due cani, un adulto ed un cucciolo, probabilmente morti in giorni diversi, dato che la carcassa dell’adulto si presenteva già gonfia, cosa che fa presumibilmente risalire il deceso ad oltre 48 ore prima del ritrovamento. Più fresco il cucciolo, sicuramente morto da poco tempo.



Per ulteriori dettagli sul decesso bisognerà certamente attendere gli esami del caso. Da quanto appreso inoltre in zona fino allo scorso anno erano stati censiti ben 40 cani e i residenti denunciano diverse scomparse, tanto che ad oggi dei 40 solo 5 sembrano presenti ancora all’appello.

Tuttavia fanno discutere le strane modalità della rimozione della carcassa rivenuta nella stessa zona, ma ieri. Nella mattina di giovedì 9 luglio 2020 infatti, dopo segnalazione al Comune da parte dei residenti, un mezzo adibito alla raccolta rifiuti è arrivato in zona per prelevare la carcassa, anche questa a detta dei residenti presentava vistosa schiuma e bava alla bocca. Come visibile dal video, l’operatore ha prelevato la carcassa, l’ha inserita all’interno di un sacco e l’ha caricata sul mezzo della nettezza urbana, il tutto mentre i residenti chiedevano di riferire alcuni dettagli al funzionario del Comune di Sciacca che si occupa di randagismo. Interessante che tale rimozione sia parsa senza particolari accortezze o indagini di rito.

Il particolare che fa sorgere più perplessità è però il fatto che il veterinario dell’ASL accorso questa mattina, ad un giorno di distanza dal ritrovamento, non fosse stato ancora avvisato e nulla sapesse di quest’altro animale morto ritrovato e recuperato ieri.

Ci auguriamo che il Comune ed il Sindaco Francesca Valenti che lo guida, vorrà spiegare pubblicamente cosa sia successo ieri e che fine abbia fatto la carcassa recuperata dall’operatore del mezzo di raccolta rifiuti.