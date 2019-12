Sciacca. 55enne saccense ubriaco litiga in via Licata e rompe vasi del vicino: denunciato

L’uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza, dopo essere stato trasferito dai poliziotti intervenuti all’Ospedale di Sciacca

E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di danneggiamento aggravato, C.C. un saccense di anni 55.

L’uomo denunciato si è reso infatti protagonista di un’aspra lite in Via Licata, e dopo, recandosi davanti l’abitazione di un vicino di casa ha iniziato a rompergli tutti i vasi con le piante, collocati sul davanzale della porta di accesso all’appartamento.

Segnalato il fatto, ci hanno pensato gli agenti di Polizia del locale Commissariato ad intervenire presso l’abitazione dell’uomo, trovandolo all’interno del suo appartamento in una condizione di eccessiva esasperazione. Portato alla calma, il fermato è stato trasferito presso l’Ospedale di Sciacca. Per il tasso alcolemico alto, l’uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza.