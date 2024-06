Sciacca. A fuoco lo storico ristorante “Il Porticello” allo Stazzone: vigili del fuoco in azione

Lo storico ristorante “Il Porticello”, allo Stazzone è interessato da un incendio, le fiamme sarebbero partire dalla cucina e stanno interessando la struttura totalmente in legno

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi in località Stazzone a Sciacca. Un incendio sta al momento interessando il ristorante pizzeria Il Porticello, un locale nato agli inizi degli anni 60 come piccolo chiosco in legno e canne su quella che allora era una delle spiagge più frequentate di Sciacca. Col tempo il locale si è ingrandito ma sempre con struttura in legno ed oggi con l’allargamento della banchina si trova a centro della nuova piazza che si affaccia sul mare.

Dalle foto sembra che l’incendio sia abbastanza serio e i danni potrebbero essere ingenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme coadiuvati da Polizia e Carabinieri