Sciacca. Aggressione ad una ragazza nella notte, rissa a colpi di bastone: otto minori denunciati

Gli agenti di polizia del commissariato di Sciacca, hanno denunciato otto giovani a seguito di una rissa a colpi di bastone

È accaduto la scorsa notte, in via Cappellino, al civ. 59/A, a Sciacca. A seguito di segnalazione di un’aggressione subita da una ragazza, pervenuta sulla linea 112 Nue, gli agenti in servizio di volante, si sono recati sul luogo segnalato. I poliziotti nella ricostruzione dei fatti, accertavano che poco prima c’era stata una rissa tra otto minori, durante la quale un giovane ha usato di un pezzo di legno, oggetto che è stato sottoposto a sequestro penale.

Secondo quanto ricostruito, due giovani nelle lite hanno riportato lesioni, ma nonostante ciò, non si sono recati presso una struttura sanitaria per le cure. A conclusione dell’attività investigativa, otto giovani di età compresa tra i 14 e i 16 anni interessati nella vicenda, sono stati denunciati per i reati di rissa in concorso e possesso di oggetti atti ad offendere.

Informata la Procura per i Minorenni di Palermo che ha emesso gli avvisi di garanzia.