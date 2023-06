Sciacca. Al via i festeggiamenti in onore di S.Pietro: ritorna alla marina una tradizione bloccata dalla pandemia

Nulla di nuovo nel quartiere marina, giostre, spettacoli e le immancabili bancarelle che attraggono sempre tantissimo pubblico, ma la tradizione è rispettata



Ieri sera prima serata della centesima edizione della sagra del mare, una festa dal grande potenziale che non riesce però mai a decollare per come meriterebbe. Questa edizione è stata affidata alla pro loco di Sciacca, guidata da Antonio Di Marca insieme alla immancabile Futuris, Avis, Record eventi, le cooperative, Luca La Barbera elle elle evento, il comitato di San Pietro e la parrocchia che ha provato con un’azione di marketing a vendere “come nuove” le peculiarità che da sempre contraddistinguono la festa: caramelle, roba fritta e panini.

La solita e tradizionale festa di San Pietro non ha previsto l’esibizione di nessun cantante. Il programma prevede cabaret, convegni e scuole di danza. Il comune di Sciacca, alle prese con il cartellone estivo ancora sconosciuto, ha sborsato 4.000 euro alla pro loco e una serie di servizi tra cui il palco e lo sgravio totale del costo del suolo pubblico. Sponsor e vendita degli spazi oltre ai contributi personali degli armatori che finanziano sempre la festa. “Finalmente abbiamo ripristinato la festa – ha riferito un componente della cooperativa Fra i pescatori di Sciacca – anche se avevamo chiesto qualcosa di diverso e di più apprezzato dai pescatori e dalla marineria e invece sempre le solite cose passate per nuove”. La festa di san Pietro è comunque ripartita anche se i commenti non sono tutti positivi.

Rimane l’attesa per il cartellone dell’estate saccense. Il primo Cittadino ha dichiarato di avere non più di 100.000 euro. Come saranno distribuiti? Lo scopriremo nelle prossime giornate.