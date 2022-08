Sciacca. Aldo Rossi nuovo Presidente della Camera Penale

Il noto avvocato è presidente dallo scorso 20 luglio al suo fianco nel consiglio direttivo: Filippo Marciante, Carmelo Spallino, Roberta Lo lacono e Maurizio Gaudio

Rinnovate – per naturale scandeza termini – le cariche della Camera Penale “P. Arone” di Sciacca. Nuovo Presidente, dallo scorso 20 luglio, è l’Avv. Aldo Rossi, che prende il posto dell’uscente Avv. Antonino Augello. I componenti del consiglio direttivo sono gli avvocati Filippo Marciante, Carmelo Spallino, Roberta Lo lacono e Maurizio Gaudio, eletti in assemblea nella serata del 22 agosto presso la sede della Lega Navale di Sciacca.





L’Avv. Rossi, lieto dell’importante e delicato neo incarico, rappresenta che la Camera Penale locale oltre a continuare a doversi attivare per la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo, elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche volte a migliorare il sistema penale e processuale secondo i binari dell’Unione Camere Penali Italiane, partecipare ai congressi nazionali e ai lavori in sinergia con le altre Camere, dovrà fornire un contributo sulla questione della permanenza del Tribunale nel territorio saccense, argomento che purtroppo si ripresenta ciclicamente. Attività quest’ultima che dovrà svolgersi in coordinamento col Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, con tutte le rappresentanze politiche e con gli Uffici competenti.

L’Avv. Rossi conclude esprimendo gratitudine per la fiducia accordata ai componenti della camera penale; certo che saranno affrontati, in modo corale, i delicati impegni istituzionali.