Sciacca, Alluvioni. Monte: “Che fine hanno fatto i lavori da 250mila euro al Vallone Baiata – Foce di Mezzo?”

Per il consigliere la mancata esecuzione dei lavori ha provocato “notevoli pregiudizi in occasione delle passate alluvioni”

Il Consigliere Comunale Salvatore Monte ha scritto oggi la Commissario per il dissesto idrogeologico in Sicilia, al genio civile di Agrigento e al sindaco di Sciacca, per chiedere “che fine abbiano fatto” i lavori di pulizia, decespugliamento, rimozione dei detriti e risagomatura dell’alveo, nel tratto a monte della s.s.115 fino alla foce – Vallone Baiata Foce di Mezzo, per un importo di euro 250.000,00.

La domanda di Monte sorge in virtù del fatto che tali lavori – a suo tempo finanziati, anche in virtù dell’amministrazione Di Paola – risultano ad oggi aggiudicati, nonché “necessari ed indispensabili ai fini della tutela del territorio e la loro mancata esecuzione ha provocato notevoli pregiudizi in occasione delle passate alluvioni che hanno interessato la città di Sciacca”.

Considerato quindi anche che è trascorso un notevole lasso di tempo dall’aggiudicazione senza che i lavori siano iniziati, nonostante le ottime condizioni meteo, Monte sollecita le autorità ad attivarsi ciascuno per la propria competenza al fine di consentire l’esecuzione delle opere. Il Consigliere chiede inoltre riscontro urgente per conoscere le ragioni del ritardo.